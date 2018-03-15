Ощадбанк заберет бывший главный офис Брокбизнесбанка за долги
Верховный суд Украины 13 марта разрешил государственному Ощадбанку забрать бывший главный офис Брокбизнесбанка за долги.
"Генпрокуратура вступила в рассмотрение дела по иску компании Капитал Инвест к Ощадбанку о признании недействительным договора ипотеки нежилого помещения на ул. Саксаганского, 115а, в Киеве общей площадью 2590 кв м, стоимостью более 144 млн грн, который обеспечивал возврат предоставленного банком кредита", - сообщает пресс-служба ГПУ.
Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 20 декабря отменено незаконное судебное решение, которым безосновательно выведено недвижимое имущество по ипотеке.
Не оставляя попыток избежать ответственности по своим кредитным обязательствам перед банком, компания обжаловала постановление апелляционной инстанции в Верховном суде, который кассационную жалобу общества оставил без удовлетворения, а постановление апелляционной инстанции - в силе, отмечает ГПУ.
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