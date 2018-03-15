К закрытию межбанка доллар набрал 13 копеек
15.03.2018 17:24
В четверг, 15 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,15/26,19, к закрытию котировки составили 26,28/26,32
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,15, максимальные - 26,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,19, максимальные - 26,33.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4585/0,4596, к закрытию котировки составили 0,4580/0,4593.
Торги по евро начались с котировок 32,3475/32,3944, к закрытию котировки составили 32,4400/32,4894.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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