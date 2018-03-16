НБУ ослабил гривню еще на 26 копеек
16.03.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 26 копеек
На 16 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2627,2654 грн за $100;
3242,3082 грн за 100 евро;
4,6077 грн за 10 руб РФ.
На 15 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2601,3978 грн за $100;
3217,6689 грн за 100 евро;
4,5689 грн за 10 руб РФ.
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