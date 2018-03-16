НБУ ослабил гривню еще на 26 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 26 копеек

На 16 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2627,2654 грн за $100;

3242,3082 грн за 100 евро;

4,6077 грн за 10 руб РФ.



На 15 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2601,3978 грн за $100;

3217,6689 грн за 100 евро;

4,5689 грн за 10 руб РФ.



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