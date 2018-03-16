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Официальные курсы банковских металлов на 16.03.2018

16.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 16 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 346470,62 грн;

серебро - 4340,24 грн;

платина - 253268,38 грн;

палладий - 264565,63 грн.

Напомним, на 15 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 344308,01 грн;

серебро - 4319,62 грн;

платина - 251555,17 грн;

палладий - 258318,80 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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