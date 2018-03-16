Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,13 коп - до 26,6650 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,95 коп и составляет 32,1765 грн, средний курс продажи - вырос на 0,27 коп до 32,9470 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,3 коп и составляет 4,159 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,692 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2050
|
26,6650
|
0,4159
|
0,4692
|
32,1765
|
32,9470
|
Медиана
|
26,2000
|
26,6600
|
0,4345
|
0,4665
|
32,2000
|
32,9250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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