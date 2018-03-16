Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 16 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 7,67 коп до 26,2050 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,13 коп - до 26,6650 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,95 коп и составляет 32,1765 грн, средний курс продажи - вырос на 0,27 коп до 32,9470 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,3 коп и составляет 4,159 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,692 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2050 26,6650 0,4159 0,4692 32,1765 32,9470 Медиана 26,2000 26,6600 0,4345 0,4665 32,2000 32,9250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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