Межбанк открылся котировками доллара 26,26/26,30
16.03.2018 10:38
В пятницу, 16 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,26/26,30 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4558/0,4568.
Торги по евро начались с котировок 32,3339/32,3805.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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