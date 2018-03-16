Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 16 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10,13 коп до 26,2297 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,03 коп - до 26,6640 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,33 коп и составляет 32,1893 грн, средний курс продажи - вырос на 0,63 коп до 32,9507 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 4,227 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп и составляет 4,683 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2297 26,6640 0,4227 0,4683 32,1893 32,9507 Медиана 26,2500 26,6600 0,4350 0,4680 32,2000 32,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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