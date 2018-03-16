Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,03 коп - до 26,6640 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,33 коп и составляет 32,1893 грн, средний курс продажи - вырос на 0,63 коп до 32,9507 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 4,227 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп и составляет 4,683 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2297
|
26,6640
|
0,4227
|
0,4683
|
32,1893
|
32,9507
|
Медиана
|
26,2500
|
26,6600
|
0,4350
|
0,4680
|
32,2000
|
32,9500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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