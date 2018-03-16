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Торги на межбанке: доллар подорожал на 15 копеек

16.03.2018 12:24
В пятницу, 16 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,26/26,30*, к 12:00 котировки составили 26,40/26,45

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,41. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,30, максимальные - 26,46.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4558/0,4568, к 12:00 котировки составили 0,4586/0,4600.

Торги по евро начались с котировок 32,3339/32,3805,  к 12:00 котировки составили 32,5380/32,5996.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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