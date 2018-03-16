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ПриватБанк предупредил о новых мошенниках в Instagram

16.03.2018 13:55
В сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов, сообщает ПриватБанк
Фото: iStock/Global Images Ukraine

ПриватБанк призвал пользователей соцсети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов. "В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку ПриватБанка", - предупреждает пресс-служба.

"Если клиент сомневается относительно операций со своими картами считает, что стал жертвой мошенничества, ему надо немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700", - напоминает финучреждение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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