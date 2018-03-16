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Директор казначейства Ощадбанка подозревается в хищении средств

16.03.2018 15:20
Прокуратура сообщила директору казначейства Ощадбанка о подозрении в хищении почти 17 млн грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подозрение в злоупотреблениях, в результате которых государственный Ощадбанк получил почти 17 млн грн убытков, объявлено директору казначейства банка. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Досудебное расследование установило, что чиновник во время операций с облигациями внутреннего государственного займа, принадлежащих Ощадбанку, наладил преступную схему завладения средствами.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера Ощадбанка на хищении денег финучреждения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Генпрокуратура
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