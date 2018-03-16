К закрытию межбанка доллар набрал 15 копеек
16.03.2018 17:27
В пятницу, 16 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,26/26,30, к закрытию котировки составили 26,41/26,45
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,41. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,30, максимальные - 26,46.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4558/0,4568, к закрытию котировки составили 0,4571/0,4581.
Торги по евро начались с котировок 32,3339/32,3805, к закрытию котировки составили 32,3865/32,4329.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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