Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 19 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,28 коп до 26,2725 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,95 коп - до 26,7135 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,32 коп и составляет 32,1925 грн, средний курс продажи - упал на 1,52 коп до 32,9355 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,8 коп и составляет 4,189 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 4,700 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2725 26,7135 0,4189 0,4700 32,1925 32,9355 Медиана 26,2750 26,7000 0,4390 0,4700 32,2000 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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