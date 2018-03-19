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Наличные курсы валют: данные на 10:00

19.03.2018 10:24
В понедельник, 19 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,28 коп до 26,2725 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,95 коп - до 26,7135 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,32 коп и составляет 32,1925 грн, средний курс продажи - упал на 1,52 коп до 32,9355 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,8 коп и составляет 4,189 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 4,700 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,2725

26,7135

0,4189

0,4700

32,1925

32,9355

Медиана

26,2750

26,7000

0,4390

0,4700

32,2000

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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