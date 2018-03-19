Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,95 коп - до 26,7135 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,32 коп и составляет 32,1925 грн, средний курс продажи - упал на 1,52 коп до 32,9355 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,75 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,8 коп и составляет 4,189 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 4,700 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2725
|
26,7135
|
0,4189
|
0,4700
|
32,1925
|
32,9355
|
Медиана
|
26,2750
|
26,7000
|
0,4390
|
0,4700
|
32,2000
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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