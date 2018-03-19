Валютные депозиты дешевеют, гривневые - дорожают
За последнюю неделю процентные ставки по депозитам преимущественно снизились для валютных сбережений.
Гривневые депозиты повысили свою доходность.
Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ
(данные на 19.03.2018, см. Таблицу 1).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 19.03.18
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от
|
UAH
|
7,84%
|
7,98%
|
9,27%
|
11,89%
|
12,33%
|
12,02%
|
USD
|
1,02%
|
0,90%
|
1,09%
|
2,02%
|
2,60%
|
2,85%
|
EUR
|
0,68%
|
0,52%
|
0,69%
|
1,27%
|
1,75%
|
1,89%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений выросла на 0,22 п.п. и составляет 7,84% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,02 п.п. до 9,27% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 11,89% годовых. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. и предлагают 12,33% годовых. А депозиты сроком свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,09 п.п. до 12,02% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. до 2,02%). Сбережения на срок от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 2,60% годовых. Упали в цене и депозиты на период свыше 12 месяцев (на 0,12 п.п. до 2,85%). Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,13 п.п. и составляет 1,02% годовых. Депозиты периодом до 1 месяца подорожали на 0,32 п.п. до 0,90% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (1,09%).
Средняя процентная ставка в евро упала для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 0,69%). Синхронно снизилась стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 1,27 % и до 1,75% годовых соответственно). Сбережения сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,19 п.п. до 1,89% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,11 п.п. до 0,68% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 19.03.18
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