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Валютные депозиты дешевеют, гривневые - дорожают

19.03.2018 10:50
Ставки по вкладам в гривне выросли, а по вкладам в долларах и евро - опустились

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам преимущественно снизились для валютных сбережений.
Гривневые депозиты повысили свою доходность.
Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ
(данные на 19.03.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 19.03.18

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3

 месяцев

от 3 до 6

 месяцев

от 6 до 12

 месяцев

от
12 месяцев

UAH

7,84%

7,98%

9,27%

11,89%

12,33%

12,02%

USD

1,02%

0,90%

1,09%

2,02%

2,60%

2,85%

EUR

0,68%

0,52%

0,69%

1,27%

1,75%

1,89%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений  выросла на 0,22 п.п. и составляет 7,84% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,02 п.п. до 9,27% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 11,89% годовых. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. и предлагают 12,33% годовых. А депозиты сроком свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,09 п.п. до 12,02% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. до 2,02%). Сбережения на срок от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 2,60% годовых. Упали в цене и депозиты на период свыше 12 месяцев (на 0,12 п.п. до 2,85%). Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,13 п.п. и составляет 1,02% годовых. Депозиты периодом до 1 месяца подорожали на 0,32 п.п. до 0,90% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (1,09%).

Средняя процентная ставка в евро упала для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 0,69%). Синхронно снизилась стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 1,27 % и до 1,75% годовых соответственно). Сбережения сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,19 п.п. до 1,89% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,11 п.п. до 0,68% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным  программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 19.03.18

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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