Наличные курсы валют: данные на 12:00

В понедельник, 19 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7,90 коп до 26,3087 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,43 коп - до 26,7083 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,55 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,53 коп и составляет 32,2147 грн, средний курс продажи - упал на 3,40 коп до 32,9167 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 4,236 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 4,691 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,3087 26,7083 0,4236 0,4691 32,2147 32,9167 Медиана 26,3250 26,7000 0,4390 0,4700 32,2000 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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