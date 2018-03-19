Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 19 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,39/26,43*, к 12:00 котировки составили 26,44/26,47

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,39, максимальные - 26,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,43, максимальные - 26,47.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4580/0,4588, к 12:00 котировки составили 0,4583/0,4594.



Торги по евро начались с котировок 32,3858/32,4296, к 12:00 котировки составили 32,5026/32,5395.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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