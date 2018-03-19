Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
19.03.2018 12:30
В понедельник, 19 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,39/26,43*, к 12:00 котировки составили 26,44/26,47
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,39, максимальные - 26,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,43, максимальные - 26,47.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4580/0,4588, к 12:00 котировки составили 0,4583/0,4594.
Торги по евро начались с котировок 32,3858/32,4296, к 12:00 котировки составили 32,5026/32,5395.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
4682
-
4113
-
3786
-
3675
-
3458
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:30
- Госбюджет Украины в 2017 году сведен с дефицитом 48 млрд грн 12:29
- Наличные курсы валют: данные на 12:00 12:19
- Фирма Mossack Fonseca из "Панамского архива" закрывается 11:45
- Гройсман озвучил мнение о введении налога на выведенный капитал 11:03