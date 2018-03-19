Ощадбанк взыскал 850 млн грн с акционера Укртелекома

Ощадбанк выиграл суд против ЕСУ - аукционера Укртелекома

Государственный Ощадбанк в Верховном суде взыскал 850 млн грн с компании ЕСУ (акционер Укртелекома). Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



"Верховный суд постановлением от 15 марта удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение хозяйственного суда Киева от 14 сентября 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21 ноября 2017 года и отменил отсрочку на год исполнения решения суда о взыскании с ЕСУ (акционера Укртелекома) в пользу банка 850 млн грн", - гласит сообщение.



Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с ЕСУ задолженности по номиналу облигаций, эмитентом которых является указанное общество, которое не осуществило погашения номинальной стоимости облигаций и начисленного купонного дохода госбанку.



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