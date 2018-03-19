 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.36  26.71   EUR:  32.29  32.90
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Ощадбанк взыскал 850 млн грн с акционера Укртелекома

19.03.2018 14:10
Ощадбанк выиграл суд против ЕСУ - аукционера Укртелекома

Государственный Ощадбанк в Верховном суде взыскал 850 млн грн с компании ЕСУ (акционер Укртелекома). Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Верховный суд постановлением от 15 марта удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение хозяйственного суда Киева от 14 сентября 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21 ноября 2017 года и отменил отсрочку на год исполнения решения суда о взыскании с ЕСУ (акционера Укртелекома) в пользу банка 850 млн грн", - гласит сообщение.

Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с ЕСУ задолженности по номиналу облигаций, эмитентом которых является указанное общество, которое не осуществило погашения номинальной стоимости облигаций и начисленного купонного дохода госбанку.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, укртелеком
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров