БМ Банк прекращает банковскую деятельность в Украине

Акционеры БМ Банка приняли решение о прекращении банковской деятельности учреждения

Акционеры БМ Банка сегодня, 19 марта, приняли решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Ранее акционеры группы ВТБ стратегию по оптимизацию присутствия в Украине, согласно которой банковская деятельность БМ Банка прекращается.



В установленные законодательством сроки БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка, подчеркивает пресс-служба.



Финучреждение направит Национальному банку ходатайство об отзыве банковской лицензии в сентябре.



Планы по дальнейшей работе БМ Банка как юридического лица пока не разглашаются.



На прошлой неделе Национальный банк Украины (НБУ) продлил действие санкций в отношении украинских "дочек" российских финучреждений - Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.



Регулятор уточняет, что речь идет о запрете осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц. Санкции также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц.



6 марта Президент Петр Порошенко подписал указ N57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта.



НБУ в марте 2017 года по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка. Санкции были впоследствии утверждены СНБО и введены в действие указом президента.



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