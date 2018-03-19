Банк Альянс уволил главу правления
19.03.2018 15:55
Наблюдательный совет банка Альянс уволил председателя правления
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Наблюдательный совет банка Альянс уволил председателя правления Наталью Онищенко. Об этом пишет FinClub.
Наталья Онищенко уволена с 16 марта на основании ее заявления. Должность главы банка Альянс она занимала с 16 января 2017 года.
"Согласно решению набсовета на первого замглавы банка Юлию Фролову с 17 марта возложено исполнение обязанностей председателя правления банка Альянс до принятия иного решения набсоветом, но не дольше, чем до 16 сентября 2018 года", - отметили в финучреждении.
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