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Банк Альянс уволил главу правления

19.03.2018 15:55
Наблюдательный совет банка Альянс уволил председателя правления
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Наблюдательный совет банка Альянс уволил председателя правления Наталью Онищенко. Об этом пишет FinClub.

Наталья Онищенко уволена с 16 марта на основании ее заявления. Должность главы банка Альянс она занимала с 16 января 2017 года.

"Согласно решению набсовета на первого замглавы банка Юлию Фролову с 17 марта возложено исполнение обязанностей председателя правления банка Альянс до принятия иного решения набсоветом, но не дольше, чем до 16 сентября 2018 года", - отметили в финучреждении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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