Официальные курсы банковских металлов на 02.03.2018

Нацбанк Украины установил на 2 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 348770,33 грн;

серебро - 4351,13 грн;

платина - 261094,37 грн;

палладий - 277629,45 грн.

Напомним, на 1 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 353256,49 грн;

серебро - 4406,83 грн;

платина - 266446,83 грн;

палладий - 284674,58 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.