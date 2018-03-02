Официальные курсы банковских металлов на 02.03.2018
02.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 2 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 348770,33 грн;
серебро - 4351,13 грн;
платина - 261094,37 грн;
палладий - 277629,45 грн.
Напомним, на 1 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 353256,49 грн;
серебро - 4406,83 грн;
платина - 266446,83 грн;
палладий - 284674,58 грн.
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