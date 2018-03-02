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Наличный доллар подешевел на 13 коп, наличный евро – на 12 коп

02.03.2018 10:18
В пятницу, 2 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 13,13 коп до 26,4600 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 9,73 коп - до 26,8340 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,42 коп и составляет 32,2345 грн, средний курс продажи - упал на 10,75 коп до 32,9045 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,4 коп и составляет 4,218 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп и составляет 4,790 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,72 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4600

26,8340

0,4218

0,4790

32,2345

32,9045

Медиана

26,5000

26,8000

0,4425

0,4790

32,2500

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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