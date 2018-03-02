Наличный доллар подешевел на 13 коп, наличный евро – на 12 коп
Средний курс продажи американской валюты упал на 9,73 коп - до 26,8340 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.
Средний курс покупки евро упал на 12,42 коп и составляет 32,2345 грн, средний курс продажи - упал на 10,75 коп до 32,9045 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,4 коп и составляет 4,218 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп и составляет 4,790 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,72 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4600
|
26,8340
|
0,4218
|
0,4790
|
32,2345
|
32,9045
|
Медиана
|
26,5000
|
26,8000
|
0,4425
|
0,4790
|
32,2500
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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