Межбанк открылся котировками доллара 26,61/26,64
02.03.2018 10:22
В пятницу, 2 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,61/26,64 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4693/0,4702.
Торги по евро начались с котировок 32,6185/32,6526.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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