Наличный доллар подешевел на 14 коп, наличный евро – на 12 коп

В пятницу, 2 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 14,73 коп до 26,4440 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 12,93 коп - до 26,8020 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,64 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,90 коп и составляет 32,2397 грн, средний курс продажи - упал на 12,17 коп до 32,8903 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 4,311 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,7 коп и составляет 4,791 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4440 26,8020 0,4311 0,4791 32,2397 32,8903 Медиана 26,4500 26,8000 0,4450 0,4800 32,2250 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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