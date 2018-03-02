Наличный доллар подешевел на 14 коп, наличный евро – на 12 коп
Средний курс продажи американской валюты упал на 12,93 коп - до 26,8020 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,64 грн.
Средний курс покупки евро упал на 11,90 коп и составляет 32,2397 грн, средний курс продажи - упал на 12,17 коп до 32,8903 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 4,311 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,7 коп и составляет 4,791 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4440
|
26,8020
|
0,4311
|
0,4791
|
32,2397
|
32,8903
|
Медиана
|
26,4500
|
26,8000
|
0,4450
|
0,4800
|
32,2250
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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