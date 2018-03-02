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Наличный доллар подешевел на 14 коп, наличный евро – на 12 коп

02.03.2018 12:11
В пятницу, 2 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 14,73 коп до 26,4440 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 12,93 коп - до 26,8020 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,64 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,90 коп и составляет 32,2397 грн, средний курс продажи - упал на 12,17 коп до 32,8903 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 4,311 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,7 коп и составляет 4,791 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4440

26,8020

0,4311

0,4791

32,2397

32,8903

Медиана

26,4500

26,8000

0,4450

0,4800

32,2250

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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