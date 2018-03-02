Межбанк закрылся котировками доллара 26,61/27,65

В пятницу, 2 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,61/26,64, к закрытию котировки составили 26,61/26,65

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,50, максимальные - 26,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные - 26,65.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4693/0,4702, к закрытию котировки составили 0,4642/0,4653.

Торги по евро начались с котировок 32,6185/32,6526, к закрытию котировки составили 32,7569/32,8034.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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