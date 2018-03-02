Альфа-Банк досрочно погасил кредит НБУ

Альфа-Банк погасил кредит рефинансирования Нацбанка на 625 млн грн

Альфа-Банк погасил кредит рефинансирования НБУ на 625 млн грн. Этот кредит Альфа-Банк брал 13 декабря 2017 года под залог ОВГЗ под ставку 15,5% годовых и на 84 дня, пишет FinClub.



Банк вернул деньги раньше срока - 28 февраля.



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