Альфа-Банк досрочно погасил кредит НБУ
02.03.2018 18:04
Альфа-Банк погасил кредит рефинансирования Нацбанка на 625 млн грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Альфа-Банк погасил кредит рефинансирования НБУ на 625 млн грн. Этот кредит Альфа-Банк брал 13 декабря 2017 года под залог ОВГЗ под ставку 15,5% годовых и на 84 дня, пишет FinClub.
Банк вернул деньги раньше срока - 28 февраля.
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