НБУ ослабил гривню еще на 8 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 8 копеек

На 20 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2643,6044 грн за $100;

3254,0127 грн за 100 евро;

4,5934 грн за 10 руб РФ.



На 19 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2635,3910 грн за $100;

3241,7945 грн за 100 евро;

4,5838 грн за 10 руб РФ.



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