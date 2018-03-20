НБУ ослабил гривню еще на 8 копеек
20.03.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 8 копеек
На 20 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2643,6044 грн за $100;
3254,0127 грн за 100 евро;
4,5934 грн за 10 руб РФ.
На 19 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2635,3910 грн за $100;
3241,7945 грн за 100 евро;
4,5838 грн за 10 руб РФ.
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