Официальные курсы банковских металлов на 20.03.2018
20.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 20 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 346946,64 грн;
серебро - 4305,11 грн;
платина - 251142,42 грн;
палладий - 260923,75 грн.
Напомним, на 19 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 347884,79 грн;
серебро - 4341,81 грн;
платина - 252734,00 грн;
палладий - 260113,09 грн.
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