Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,58 коп - до 26,6525 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,73 коп и составляет 32,2620 грн, средний курс продажи - вырос на 3,13 коп до 32,9480 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,78 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,9 коп и составляет 4,157 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,2 коп и составляет 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2775
|
26,6525
|
0,4157
|
0,4669
|
32,2620
|
32,9480
|
Медиана
|
26,3000
|
26,6250
|
0,4345
|
0,4650
|
32,2850
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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