Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,12 коп до 26,2775 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,58 коп - до 26,6525 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,73 коп и составляет 32,2620 грн, средний курс продажи - вырос на 3,13 коп до 32,9480 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,78 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,9 коп и составляет 4,157 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,2 коп и составляет 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2775 26,6525 0,4157 0,4669 32,2620 32,9480 Медиана 26,3000 26,6250 0,4345 0,4650 32,2850 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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