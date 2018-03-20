Дельта Банк продал ICU кредиты фирм с оккупированных территорий

Группа ICU купила у Дельта Банка кредитную задолженность группы Донецксталь Виктора Нусенкиса

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на аукционе 15 марта продал права требования по кредитам Дельта Банка за 331,29 млн грн. Это крупнейшая сумма результативного аукциона в системе Prozorro.Продажи, пишет FinClub.



На аукцион были выставлены шесть просроченных кредитов Дельта Банка. Речь идет о кредитной задолженности группы Донецксталь Виктора Нусенкиса.



Задолженность угольной компании с оккупированных территорий (Покровск) на 249,24 млн грн была оценена в 2016 году в 15,7 млн грн (залогом по кредиту выступало оборудование в Покровске), а долг 138,06 млн грн - в 31,77 млн грн.



Еще четыре кредита - просроченная задолженность компании по производству чугуна и стали из оккупированного Донецка.



Первый - кредит на 288 млн грн, оценный в 2016 году в 18,4 млн грн (залогом по кредиту выступали имущественные права на средства в ликвидируемом сейчас Дельта Банке). Второй кредит на 27,77 млн грн, оценный в 2016 году в 1,7 млн грн (идентичный залог). Третий - на 118,59 млн грн, оцененный в 15,58 млн грн (залог - Дом культуры и здание кинотеатра в Донецке). Четвертый кредит на 271,7 млн грн был оценен в 17,1 млн грн (залогом по кредиту выступали имущественные права на средства в Дельта Банке).



Кредитная задолженность по шести кредитам общим объемом 1,09 млрд грн и оцененная в 100,25 млн грн была выставлена на торги за 328 млн грн - с 70-процентной скидкой к сумме задолженности.



В аукционе принимали участие компании Оптима-ресурс, Центр финансовой информации и Глори.



Фонд Глори предложил 331,29 млн грн и стал победителем.



По данным информационно-аналитической системы YouControl, инвестфонд Глори управляется ICU, а руководителем фонда является Руслан Кильмухаметов, нынешний директор ICU по рынкам долгового капитала.



В судебном реестре в день проведения аукциона ФГВФЛ было обнародовано определение Хозсуда Донецкой области от 12 марта, в котором говорится, что фонд Глори в лице ICU подал в суд против на компании Донецксталь - металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод, Шахтоуправление Покровское, которые зарегистрированы в Покровске. Эти компании входят в группу Донецксталь, принадлежащую бизнесмену Виктору Нусенкису. Упомянутые выше кредиты были взяты компаниями Донецксталь - металлургический завод и Шахтоуправление Покровское.



Ранее сообщалось, что ICU требует через суд от украинского производителя металлопродукции Донецксталь-металлургический завод, входящего в группу Нусенкиса, более $200 млн задолженности по кредитам, выданным заводу российскими банками - Сбербанком и ВТБ, права требования на которые были переуступлены группе ICU.



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