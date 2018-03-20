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Дельта Банк продал ICU кредиты фирм с оккупированных территорий

20.03.2018 10:35
Группа ICU купила у Дельта Банка кредитную задолженность группы Донецксталь Виктора Нусенкиса
Фото: iStock/GlobalImages Ukraine

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на аукционе 15 марта продал права требования по кредитам Дельта Банка за 331,29 млн грн. Это крупнейшая сумма результативного аукциона в системе Prozorro.Продажи, пишет FinClub.

На аукцион были выставлены шесть просроченных кредитов Дельта Банка. Речь идет о кредитной задолженности группы Донецксталь Виктора Нусенкиса.

Задолженность угольной компании с оккупированных территорий (Покровск) на 249,24 млн грн была оценена в 2016 году в 15,7 млн грн (залогом по кредиту выступало оборудование в Покровске), а долг 138,06 млн грн - в 31,77 млн грн.

Еще четыре кредита - просроченная задолженность компании по производству чугуна и стали из оккупированного Донецка.

Первый - кредит на 288 млн грн, оценный в 2016 году в 18,4 млн грн (залогом по кредиту выступали имущественные права на средства в ликвидируемом сейчас Дельта Банке). Второй кредит на 27,77 млн грн, оценный в 2016 году в 1,7 млн грн (идентичный залог). Третий - на 118,59 млн грн, оцененный в 15,58 млн грн (залог - Дом культуры и здание кинотеатра в Донецке). Четвертый кредит на 271,7 млн грн был оценен в 17,1 млн грн (залогом по кредиту выступали имущественные права на средства в Дельта Банке).

Кредитная задолженность по шести кредитам общим объемом 1,09 млрд грн и оцененная в 100,25 млн грн была выставлена на торги за 328 млн грн - с 70-процентной скидкой к сумме задолженности.

В аукционе принимали участие компании Оптима-ресурс, Центр финансовой информации и Глори.

Фонд Глори предложил 331,29 млн грн и стал победителем.

По данным информационно-аналитической системы YouControl, инвестфонд Глори управляется ICU, а руководителем фонда является Руслан Кильмухаметов, нынешний директор ICU по рынкам долгового капитала.

В судебном реестре в день проведения аукциона ФГВФЛ было обнародовано определение Хозсуда Донецкой области от 12 марта, в котором говорится, что фонд Глори в лице ICU подал в суд против на компании Донецксталь - металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод, Шахтоуправление Покровское, которые зарегистрированы в Покровске. Эти компании входят в группу Донецксталь, принадлежащую бизнесмену Виктору Нусенкису. Упомянутые выше кредиты были взяты компаниями Донецксталь - металлургический завод и Шахтоуправление Покровское.

Ранее сообщалось, что ICU требует через суд от украинского производителя металлопродукции Донецксталь-металлургический завод, входящего в группу Нусенкиса, более $200 млн задолженности по кредитам, выданным заводу российскими банками - Сбербанком и ВТБ, права требования на которые были переуступлены группе ICU.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Дельта Банк, Кредит, ICU
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