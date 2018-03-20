Рада отказалась голосовать за независимые набсоветы в госбанках

Депутаты отклонили законопроект N7180 о независимых наблюдательных советах в государственных банках

Верховная Рада отклонила законопроект N7180 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками". Об этом сообщает сайт парламента.



Депутаты также не поддержали предложения спикера вернуться к рассмотрению документа либо направить его на доработку.



Документом предлагалось пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления государственных банков. По предложению Минфина, в состав набосвета госбанков должны были войти пять независимых членов из семи. Парламентский комитет предлагал увеличить их количество до шести с девяти, предоставив право назначить по одному представителю президенту, Кабмину и парламенту.



Проект также определяет перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в наблюдательном совете государственного банка.



Проектом также предлагается внести дополнения в Уголовный кодекс, установив ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.



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