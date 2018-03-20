Рада отказалась голосовать за независимые набсоветы в госбанках
Верховная Рада отклонила законопроект N7180 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками". Об этом сообщает сайт парламента.
Депутаты также не поддержали предложения спикера вернуться к рассмотрению документа либо направить его на доработку.
Документом предлагалось пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления государственных банков. По предложению Минфина, в состав набосвета госбанков должны были войти пять независимых членов из семи. Парламентский комитет предлагал увеличить их количество до шести с девяти, предоставив право назначить по одному представителю президенту, Кабмину и парламенту.
Проект также определяет перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в наблюдательном совете государственного банка.
Проектом также предлагается внести дополнения в Уголовный кодекс, установив ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
4881
-
4309
-
3915
-
3862
-
3509
- СМИ: Состоятельные россияне массово получают второе гражданство 16:55
- Рада отказалась голосовать за независимые набсоветы в госбанках 14:30
- Криптовалюта Венесуэлы попала под санкции США 13:45
- Зарегистрирован законопроект о Нацбюро финансовой безопасности 13:05
- Украина и Катар подписали антиофшорное соглашение 12:30