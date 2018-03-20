Половина денежных переводов из-за границы проходит через Приват

ПриватБанк сообщает, что контролирует каждый второй перевод, который граждане Украины получают из-за рубежа

Каждый второй перевод, который украинцы получают из-за рубежа, выплачивается через онлайн сервисы и кассы ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Из $2,39 млрд, которые, по данным Нацбанка, украинцы получили из-за рубежа в течение 2017 года, $1,19 млрд было выплачено именно через сервисы ПриватБанка.



Через ПриватБанк отправили почти 70% переводов за пределы Украины, что составляет $197,3 млн.







Больше всего денежных переводов через сервисы банка получено из России и США.



В пятерку стран из которых больше всего переводилось в Украину, вошли также Израиль, Италия и Польша.







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