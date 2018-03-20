 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.26  26.61   EUR:  32.26  32.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Половина денежных переводов из-за границы проходит через Приват

20.03.2018 18:40
ПриватБанк сообщает, что контролирует каждый второй перевод, который граждане Украины получают из-за рубежа
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Каждый второй перевод, который украинцы получают из-за рубежа, выплачивается через онлайн сервисы и кассы ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Из $2,39 млрд, которые, по данным Нацбанка, украинцы получили из-за рубежа в течение 2017 года, $1,19 млрд было выплачено именно через сервисы ПриватБанка.

Через ПриватБанк отправили почти 70% переводов за пределы Украины, что составляет $197,3 млн.



Больше всего денежных переводов через сервисы банка получено из России и США.

В пятерку стран из которых больше всего переводилось в Украину, вошли также Израиль, Италия и Польша.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров