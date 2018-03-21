Официальные курсы банковских металлов на 21.03.2018

Нацбанк Украины установил на 21 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 344807,66 грн;

серебро - 4273,93 грн;

платина - 251438,69 грн;

палладий - 262748,17 грн.

Напомним, на 20 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 346946,64 грн;

серебро - 4305,11 грн;

платина - 251142,42 грн;

палладий - 260923,75 грн.

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