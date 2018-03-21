Официальные курсы банковских металлов на 21.03.2018
21.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 21 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 344807,66 грн;
серебро - 4273,93 грн;
платина - 251438,69 грн;
палладий - 262748,17 грн.
Напомним, на 20 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 346946,64 грн;
серебро - 4305,11 грн;
платина - 251142,42 грн;
палладий - 260923,75 грн.
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