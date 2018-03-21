Наличный доллар подешевел на 10 копеек, наличный евро - на 25
Средний курс продажи американской валюты упал на 10,27 коп - до 26,5020 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.
Средний курс покупки евро упал на 24,45 коп и составляет 31,9965 грн, средний курс продажи - упал на 25,25 коп до 32,6515 грн. Продать евро дороже можно за 32,25 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,5 коп и составляет 4,149 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 4,661 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1425
|
26,5020
|
0,4149
|
0,4661
|
31,9965
|
32,6515
|
Медиана
|
26,2000
|
26,5000
|
0,4335
|
0,4608
|
32,0000
|
32,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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