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Наличный доллар подешевел на 10 копеек, наличный евро - на 25

21.03.2018 10:13
В среду, 21 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,92 коп до 26,1425 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 10,27 коп - до 26,5020 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 24,45 коп и составляет 31,9965 грн, средний курс продажи - упал на 25,25 коп до 32,6515 грн. Продать евро дороже можно за 32,25 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,5 коп и составляет 4,149 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 4,661 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,1425

26,5020

0,4149

0,4661

31,9965

32,6515

Медиана

26,2000

26,5000

0,4335

0,4608

32,0000

32,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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