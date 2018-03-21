Трем банкам не хватает регулятивного капитала - НБУ

Нацбанк назвал финучреждения с недостаточным уровнем регулятивного капитала

Национальный банк Украины (НБУ) впервые обнародовал данные о составляющих и достаточности капитала каждого из действующих банков.



Адекватность регулятивного капитала банков (норматив Н2) должна составлять не меньше 10%, напоминает регулятор. У трех банков на 1 марта Н2 был ниже. У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%, у Банка Форвард он составил 0%, поскольку его регулятивный капитал оказался отрицательным (-229,2 млн грн).



НБУ отмечает, что ВТБ Банк на 99,9959% принадлежит российскому банку ВТБ и сейчас активно сокращает свою сеть и сворачивает свою деятельность в Украине.



Мегабанк на 60,8887% принадлежит Виктору Субботину, еще 10,2429% у его супруги Елены Субботиной. У ЕБРР 15% харьковского Мегабанка, а у немецкого KfW - 15%.



Банк Форвард на 100% принадлежит российскому инвестору Рустаму Тарико.



У других банков Н2 выше 10%. У ПриватБанка показатель составляет 20,06%, у Ощадбанка - 17,52%, у УкрСиббанка - 26,41%.



Близок к критическому уровню Н2 у банков Пивденный (10,69%) и Глобус (10,37%).



Обнародование этих данных предусмотрено постановлением НБУ N11 от 15 февраля. Регулятор будет сообщать эти данные ежемесячно. Параллельно банки будут публиковать свои данные ежемесячно до 10 числа.



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