НБУ определил системно важные банки
Национальный банк Украины (НБУ) определил системно важными банками на 2018 год ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Эти банки имели статус системно важных и в течение 2016-2017 годов.
НБУ уточняет, что системно важным банком является банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы страны.
К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности, повышенные нормативы ликвидности и капитала, что соответствует общепринятой мировой практике. Статус системно важного банка также предполагает особый режим надзора над ним.
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