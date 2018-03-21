НБУ определил системно важные банки

Как и в течение 2016-2017 годов, системно важными для Украины банками являются ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк

Национальный банк Украины (НБУ) определил системно важными банками на 2018 год ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Эти банки имели статус системно важных и в течение 2016-2017 годов.



НБУ уточняет, что системно важным банком является банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы страны.



К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности, повышенные нормативы ликвидности и капитала, что соответствует общепринятой мировой практике. Статус системно важного банка также предполагает особый режим надзора над ним.



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