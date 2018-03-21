 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.26  26.61   EUR:  32.26  32.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ определил системно важные банки

21.03.2018 11:50
Как и в течение 2016-2017 годов, системно важными для Украины банками являются ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк

Национальный банк Украины (НБУ) определил системно важными банками на 2018 год ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Эти банки имели статус системно важных и в течение 2016-2017 годов.

НБУ уточняет, что системно важным банком является банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы страны.

К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности, повышенные нормативы ликвидности и капитала, что соответствует общепринятой мировой практике. Статус системно важного банка также предполагает особый режим надзора над ним.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров