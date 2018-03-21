Наличный доллар подешевел на 11 копеек, наличный евро на 26
Средний курс продажи американской валюты упал на 11,40 коп - до 26,4907 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,33 грн.
Средний курс покупки евро упал на 24,03 коп и составляет 32,0007 грн, средний курс продажи - упал на 26,70 коп до 32,6370 грн. Продать евро дороже можно за 32,25 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 4,214 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 1,0 коп и составляет 4,655 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1493
|
26,4907
|
0,4214
|
0,4655
|
32,0007
|
32,6370
|
Медиана
|
26,2000
|
26,5000
|
0,4350
|
0,4615
|
32,0000
|
32,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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