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Наличный доллар подешевел на 11 копеек, наличный евро на 26

21.03.2018 12:06
В среду, 21 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,23 коп до 26,1493 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 11,40 коп - до 26,4907 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,33 грн.

Средний курс покупки евро упал на 24,03 коп и составляет 32,0007 грн, средний курс продажи - упал на 26,70 коп до 32,6370 грн. Продать евро дороже можно за 32,25 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 4,214 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 1,0 коп и составляет 4,655 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,1493

26,4907

0,4214

0,4655

32,0007

32,6370

Медиана

26,2000

26,5000

0,4350

0,4615

32,0000

32,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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