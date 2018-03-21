Наличный доллар подешевел на 11 копеек, наличный евро на 26

В среду, 21 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,23 коп до 26,1493 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 11,40 коп - до 26,4907 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,33 грн.

Средний курс покупки евро упал на 24,03 коп и составляет 32,0007 грн, средний курс продажи - упал на 26,70 коп до 32,6370 грн. Продать евро дороже можно за 32,25 грн, купить дешевле - за 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 4,214 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 1,0 коп и составляет 4,655 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1493 26,4907 0,4214 0,4655 32,0007 32,6370 Медиана 26,2000 26,5000 0,4350 0,4615 32,0000 32,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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