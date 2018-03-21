Межбанк закрылся котировками доллара 26,30/26,34
21.03.2018 17:28
В среду, 21 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,32/26,36, к закрытию котировки составили 26,30/26,34
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,23, максимальные - 26,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные - 26,36.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4578/0,4588, к закрытию котировки составили 0,4583/0,4593.
Торги по евро начались с котировок 32,3209/32,3674, к закрытию котировки составили 32,3200/32,3665.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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