Курсы валют НБУ на 22.03.2018

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 22 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2628,0974 грн за $100;

3228,8805 грн за 100 евро;

4,5710 грн за 10 руб РФ.



На 21 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2630,1118 грн за $100;

3228,7252 грн за 100 евро;

4,5580 грн за 10 руб РФ.



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