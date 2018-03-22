Курсы валют НБУ на 22.03.2018
22.03.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки
На 22 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2628,0974 грн за $100;
3228,8805 грн за 100 евро;
4,5710 грн за 10 руб РФ.
На 21 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2630,1118 грн за $100;
3228,7252 грн за 100 евро;
4,5580 грн за 10 руб РФ.
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