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Официальные курсы банковских металлов на 22.03.2018

22.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 22 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 347263,65 грн;

серебро - 4269,34 грн;

платина - 248355,20 грн;

палладий - 258079,16 грн.

Напомним, на 21 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 344807,66 грн;

серебро - 4273,93 грн;

платина - 251438,69 грн;

палладий - 262748,17 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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