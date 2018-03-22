Официальные курсы банковских металлов на 22.03.2018
22.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 22 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 347263,65 грн;
серебро - 4269,34 грн;
платина - 248355,20 грн;
палладий - 258079,16 грн.
Напомним, на 21 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 344807,66 грн;
серебро - 4273,93 грн;
платина - 251438,69 грн;
палладий - 262748,17 грн.
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