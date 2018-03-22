Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 22 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3,03 коп до 26,1190 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,42 коп - до 26,4565 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,73 коп и составляет 32,0580 грн, средний курс продажи - вырос на 5,65 коп до 32,6935 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - также за 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,7 коп и составляет 4,157 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,6 коп и составляет 4,681 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1190 26,4565 0,4157 0,4681 32,0580 32,6935 Медиана 26,1500 26,4350 0,4330 0,4650 32,0500 32,6850



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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