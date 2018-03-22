Межбанк открылся котировками доллара 26,26/26,30
22.03.2018 10:34
В четверг, 22 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,26/26,30 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4626/0,4636.
Торги по евро начались с котировок 32,5031/32,5525.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter