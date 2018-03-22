Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,77 коп - до 26,4530 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 11,97 коп и составляет 32,1203 грн, средний курс продажи - вырос на 10,90 коп до 32,7460 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,221 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 4,670 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1263
|
26,4530
|
0,4221
|
0,4670
|
32,1203
|
32,7460
|
Медиана
|
26,1500
|
26,4350
|
0,4350
|
0,4650
|
32,1250
|
32,7250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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