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Наличные курсы валют: данные на 12:00

22.03.2018 12:09
В четверг, 22 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,30 коп до 26,1263 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,77 коп - до 26,4530 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,97 коп и составляет 32,1203 грн, средний курс продажи - вырос на 10,90 коп до 32,7460 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,221 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 4,670 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,1263

26,4530

0,4221

0,4670

32,1203

32,7460

Медиана

26,1500

26,4350

0,4350

0,4650

32,1250

32,7250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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