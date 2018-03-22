Наличные курсы валют: данные на 12:00

В четверг, 22 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,30 коп до 26,1263 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,77 коп - до 26,4530 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,97 коп и составляет 32,1203 грн, средний курс продажи - вырос на 10,90 коп до 32,7460 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,221 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 4,670 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1263 26,4530 0,4221 0,4670 32,1203 32,7460 Медиана 26,1500 26,4350 0,4350 0,4650 32,1250 32,7250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.