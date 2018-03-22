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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

22.03.2018 12:15
В четверг, 22 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,26/26,30*, к 12:00 котировки составили 26,23/26,27

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,23, максимальные - 26,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные - 26,30.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4626/0,4636, к 12:00 котировки составили 0,4602/0,4612.

Торги по евро начались с котировок 32,5031/32,5525,  к 12:00 котировки составили 32,3547/32,4040.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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