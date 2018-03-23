Курсы валют НБУ на 23.03.2018

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 23 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2625,3649 грн за $100;

3233,3994 грн за 100 евро;

4,6189 грн за 10 руб РФ.



На 22 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2628,0974 грн за $100;

3228,8805 грн за 100 евро;

4,5710 грн за 10 руб РФ.



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