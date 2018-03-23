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Наличные курсы валют: данные на 10:00

23.03.2018 10:09
В пятницу, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,13 коп до 26,0750 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,65 коп - до 26,3965 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,29 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,53 коп и составляет 32,0450 грн, средний курс продажи - упал на 10,10 коп до 32,6450 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,0 коп и составляет 4,151 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,672 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0750

26,3965

0,4151

0,4672

32,0450

32,6450

Медиана

26,1000

26,3500

0,4325

0,4650

32,0850

32,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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