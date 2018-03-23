Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,07 коп до 26,0857 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,73 коп - до 26,4057 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,40 коп и составляет 32,0563 грн, средний курс продажи - упал на 7,60 коп до 32,6700 грн. Продать евро дороже можно за 32,25 грн, купить дешевле - за 32,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,218 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 4,668 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0857 26,4057 0,4218 0,4668 32,0563 32,6700 Медиана 26,1000 26,3650 0,4340 0,4650 32,1000 32,6500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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