Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,73 коп - до 26,4057 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,40 коп и составляет 32,0563 грн, средний курс продажи - упал на 7,60 коп до 32,6700 грн. Продать евро дороже можно за 32,25 грн, купить дешевле - за 32,45 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,218 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 4,668 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0857
|
26,4057
|
0,4218
|
0,4668
|
32,0563
|
32,6700
|
Медиана
|
26,1000
|
26,3650
|
0,4340
|
0,4650
|
32,1000
|
32,6500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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