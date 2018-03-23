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Наличные курсы валют: данные на 12:00

23.03.2018 12:08
В пятницу, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,07 коп до 26,0857 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,73 коп - до 26,4057 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,40 коп и составляет 32,0563 грн, средний курс продажи - упал на 7,60 коп до 32,6700 грн. Продать евро дороже можно за 32,25 грн, купить дешевле - за 32,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,218 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 4,668 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0857

26,4057

0,4218

0,4668

32,0563

32,6700

Медиана

26,1000

26,3650

0,4340

0,4650

32,1000

32,6500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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