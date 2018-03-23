Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 23 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,23/26,27*, к 12:00 котировки составили 26,24/26,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,23, максимальные - 26,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные - 26,28.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4589/0,4602, к 12:00 котировки составили 0,4583/0,4594.



Торги по евро начались с котировок 32,3258/32,3725, к 12:00 котировки составили 32,3355/32,3848.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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