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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

23.03.2018 12:13
В пятницу, 23 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,23/26,27*, к 12:00 котировки составили 26,24/26,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,23, максимальные - 26,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные - 26,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4589/0,4602, к 12:00 котировки составили 0,4583/0,4594.

Торги по евро начались с котировок 32,3258/32,3725,  к 12:00 котировки составили 32,3355/32,3848.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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