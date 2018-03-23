Расследования по ПриватБанку почти не движутся - Данилюк

Расследование дел против бывших владельцев ПриватБанка в Украине продвигается очень медленно, отметил министр финансов

Расследование дел против бывших владельцев ПриватБанка в Украине почти не двигается. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



"Национализация Приватбанка была очень сложным решением, которое стоило налогоплательщикам достаточно большой суммы - 148 млрд грн", - отметил Данилюк.



По его словам, решение о национализации и докапитализации было сложным, но необходимым, поскольку сохранение"Приватбанка гарантировало стабильность банковской системы Украины.



"Мы подали на предыдущих владельцев ПриватБанка в суд, чтобы привлечь их к ответственности за то, что они довели банк до банкротства. К сожалению, это дело не двигается так активно, как мы того хотели. Вместо этого мы видим, что те дела, которые открыты против Украины и ее государственных органов продвигаются гораздо быстрее", - отметил министр.



Данилюк добавил, что сейчас есть еще одно дело, открытое ПриватБанком в юрисдикции Великобритании относительно предыдущих владельцев на сумму $2,5 млн. По его словам, сейчас все активы предыдущих владельцев замороженны по всему миру.



Министр надеется на то, что в ближайшее время Генпрокуратура завершит расследование дела по доведению ПриватБанка до банкротства и передаст его в суд.



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