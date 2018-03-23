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Межбанк закрылся котировками доллара 26,255/26,28

23.03.2018 17:41
В пятницу, 23 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,23/26,27, к закрытию котировки составили 26,255/26,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,23, максимальные - 26,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные - 26,29.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4589/0,4602,  к закрытию котировки составили 0,4597/0,4605.

Торги по евро начались с котировок 32,3258/32,3725, к закрытию котировки составили 32,3934/32,4216.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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