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НАБУ обыскало главный офис банка Финансовая инициатива - ФГВФЛ

23.03.2018 18:10
Представители НАБУ обыскали помещение банка Финансовая инициатива, находящегося в управлении Фонда гарантирования вкладов
Фото: Pixabay

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сегодня утром провели обыск в центральном офисе банка Финансовая инициатива, который находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физически лиц (ФГВФЛ). Об этом ФГВФЛ сообщает в Facebook.

"Представители НАБУ взломали входную дверь в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей. При этом, было категорически отказано в допуске уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является существенным нарушением норм действующего законодательства", - отмечает ФГВФЛ.

Свои действия правоохранители обосновали постановлением Соломенского районного суда столицы от 16 марта в рамках уголовного производства N12016100000001664, в котором говорится о необходимости провести обыск и выемку документов. При этом в постановлении нет ни одной ссылки на то, что именно эти действия нужно осуществлять в помещении банка, указывает фонд.

Во время досудебного расследования детективы НАБУ неоднократно обращались к банку с постановлениями о временном доступе к вещам и документам и получали информацию, объем которой изложен в протоколах процессуального действия. Каких-либо замечаний относительно предоставления информации у НАБУ не было.

"Вызывает большое сомнение необходимость привлечения подразделения физической защиты НАБУ для проведения следственных действий в неплатежеспособных банках в управлении Фонда гарантирования… Изъятие оригиналов документов, компьютеров, накопителей информации, серверного оборудования лишит Фонд гарантирования возможности осуществлять управление с целью сохранения имущества и активов банка", - предупреждает ФГВФЛ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Банк Финансовая инициатива
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