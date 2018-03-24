ВТБ докапитализирует украинскую "дочку" на $100 млн

Уставный капитал украинской "дочки" российского банка ВТБ увеличат на $98 млн

Российский ВТБ банк намерен увеличить уставный капитал украинского дочернего банка на 2,58 млрд грн (около $98 млн), или на 7% путем дополнительного выпуска акций. Об этом сообщает Интерфакс.

"Очередная докапитализация дочернего ВТБ банка будет осуществлена на сумму 2,58 млрд грн за счет выданных ранее межбанковских кредитов от материнского банка. По завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн", - сказано в сообщении.

Акционеры украинской "дочки" ВТБ рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на собрании 24 апреля.

Ранее сообщалось, что по данным Нацбанка Украины достаточность капитала украинского ВТБ на 1 марта находилась ниже норматива (норматив H2 - достаточность/адекватность капитала) - на уровне 8,18% при необходимом минимуме 10%.

В пресс-службе российского ВТБ уточнили, что норматив достаточности капитала украинской "дочки" не нарушен. Минимальное значение норматива до конца 2018 г. для банков, проходивших диагностику в рамках постановления НБУ от 15 апреля 2015 г., в том числе для украинского ВТБ, составляет 7%.

"В ходе весенней докапитализации за счет межбанковского кредита к 1 июня этого года он существенно превысит 10%", - заявили в ВТБ.

ВТБ банк (ранее - банк Мрия) основан в 1992 г. Его основным акционером является российский ВТБ банк, которому принадлежит 99,99%.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 г. по размеру активов ВТБ банк занимал 16-е место среди 84 действовавших в Украине банков.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины впервые обнародовал данные о составляющих и достаточности капитала каждого из действующих в стране банков.

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