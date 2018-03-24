 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.12  26.43   EUR:  32.09  32.64
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ВТБ докапитализирует украинскую "дочку" на $100 млн

24.03.2018 12:08
Уставный капитал украинской "дочки" российского банка ВТБ увеличат на $98 млн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Российский ВТБ банк намерен увеличить уставный капитал украинского дочернего банка на 2,58 млрд грн (около $98 млн), или на 7% путем дополнительного выпуска акций. Об этом сообщает Интерфакс.

"Очередная докапитализация дочернего ВТБ банка будет осуществлена на сумму 2,58 млрд грн за счет выданных ранее межбанковских кредитов от материнского банка. По завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн", - сказано в сообщении.

Акционеры украинской "дочки" ВТБ рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на собрании 24 апреля.

Ранее сообщалось, что по данным Нацбанка Украины достаточность капитала украинского ВТБ на 1 марта находилась ниже норматива (норматив H2 - достаточность/адекватность капитала) - на уровне 8,18% при необходимом минимуме 10%.

В пресс-службе российского ВТБ уточнили, что норматив достаточности капитала украинской "дочки" не нарушен. Минимальное значение норматива до конца 2018 г. для банков, проходивших диагностику в рамках постановления НБУ от 15 апреля 2015 г., в том числе для украинского ВТБ, составляет 7%.

"В ходе весенней докапитализации за счет межбанковского кредита к 1 июня этого года он существенно превысит 10%", - заявили в ВТБ.

ВТБ банк (ранее - банк Мрия) основан в 1992 г. Его основным акционером является российский ВТБ банк, которому принадлежит 99,99%.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 г. по размеру активов ВТБ банк занимал 16-е место среди 84 действовавших в Украине банков.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины впервые обнародовал данные о составляющих и достаточности капитала каждого из действующих в стране банков.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВТБ Банк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров